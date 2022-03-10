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Экономика

23,7 млн рублей направили на выплаты безработным в Псковской области в январе-феврале 2022 года

10 марта 2022 года, 14:51

В январе-феврале 2022 года на социальные выплаты безработным жителям Псковской области направили 23,7 млн рублей. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В частности 22,8 млн рублей пошли на пособия по безработице для 2 тыс. 21 человек; 3 тыс. 200 рублей на материальную помощь из-за истечения установленного периода выплаты пособия по безработице и материальную помощь в период профподготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости получили два жителя региона.

935,2 тыс. рублей распределили на пенсии, которые были назначены по предложению органов службы занятости до достижения возраста, в котором можно получить страховую пенсию по старости, в том числе трудовой пенсии по старости, назначаемой досрочно. Досрочную пенсию ежемесячно получали порядка 70 граждан.

Комитета по труду и занятости Псковской области сообщил, что все выплаты произвели вовремя, задолженностей нет.

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