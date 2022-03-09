Голышев: Все санкции коллективного запада во главе с США во благо нашей страны

«Как это странно не прозвучит, но все санкции коллективного запада во главе с США во благо нашей страны», – заявил российский культуролог, организатор и первый Председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

Он также указал на то, что данный факт подтверждают итоги всей санкционной кампании. «Россия не только решила многие проблемы импортозамещения, но и вышла на новые уровни собственных технических и технологических разработок, цифрового развития, рационального использования своих полезных ископаемых», – подчеркнул Александр Голышев. Он также добавил, что размер страны сказался ментальности россиян: патриотизм, самоотдача, неторопливость, уверенность в себе, а также чрезмерные доверчивость и доброта.

«Высказывание Бисмарка о том, русские медленно запрягают, но быстро едут – актуально и сегодня. Перед лицом опасности, вызова, россияне рефлекторно соединяют в себе чувство национального единства и определения новых путей развития, – отметил культуролог и добавил, что вместе с этим россияне быстро корректируют стратегию, а также исправляют исторические ошибки. – Глубинная сила народа пробуждает национальную консолидацию, которая, как правило определяет оригинальные и правильные решения», – сказал Александр Голышев, подчеркнув, что перечисленное наблюдается в действиях российского президента и Правительства, направленных на проведение контрсанкций. Председатель Псковского регионального отделения РВИО отметил, что в результате для страны открываются новые возможности развития.

Из-за усиленного санкционного давления с российского рынка уже ушли 230 западных компаний. Правительство России в ответ на это уже готовит беспрецедентные мероприятия, ориентированные на стимулирование производства и гарантии потребительской безопасности.

Кроме этого, часть компаний из стран, которые не поддержали санкции против РФ, готовы занять места западного бизнеса на российском рынке.

По мнению экспертов, возвращение ушедших компаний на рынок будет связано с дополнительными трудностями, поскольку они уже не получат льготные условия и экономические преференции прошлых лет.