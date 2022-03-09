До 9 сентября Банк России вводит временный порядок выдачи наличных средств с валютных вкладов

Временный порядок выдачи наличных средств с валютных вкладов и счетов граждан с 9 марта по 9 сентября текущего года вводит Банк России, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Согласно введенному временному порядку операций, клиенты российских банков могут снять до десяти тысяч долларов США в наличной валюте. При этом остальные средства они смогут получить в рублях по рыночному курсу в день выдачи.

В Центробанке отметили, что на сегодняшний день 90% валютных счетов в банках не превышают сумму в десять тысяч долларов США. То есть большинство держателей счетов и валютных вкладов смогут получить наличные средства в полном объеме.

До 9 сентября, в период действия временного порядка, наличная валюта будет выдаваться вне зависимости от валюты счета в долларах США. «Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи», – сообщили в Банке России и уточнили, что получить наличную валюту можно будет в кассе банка.

В Центробанке также подчеркнули, что условия по счету или вкладу не меняются, проценты будут начислять в той валюте, в которой был открыт вклад. Граждане могут продолжать хранить денежные средства на счетах или валютных вкладах, так как средства учтены и сохранены в той валюте, в которой был ранее открыт счет или вклад.

Кроме того, граждане также могут открывать и новые вклады и счета, однако снять с них наличные средства в период действия временного порядка с операциями можно будет только в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Также в течение срока действия временного порядка российские банки не будут продавать гражданам наличную валюту. При этом поменять средства на рубли можно будет в любом объеме и в любой момент.

В настоящее время получить наличную валюту со своих счетов или вкладов могут клиенты всех российских банков. Однако для выдачи средств им может потребоваться несколько дней, чтобы привезти в конкретное отделение необходимую сумму в наличной валюте.