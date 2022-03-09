Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

14 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

9 марта 2022 года, 10:07

С 28 февраля по 6 марта в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий травмы различной степени тяжести получили 14 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД России.

14 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

За прошедшую неделю сотрудники полиции зарегистрировали 11 ДТП и пресекли 1 тыс. 922 административных правонарушений. Кроме того, за данный период также были задержаны 35 водителей, которые управляли транспортные средства в состоянии алкогольного опьянения, шесть из них выявили повторно.

«Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция призывает строго соблюдать ПДД, беречь свои жизни и жизни окружающих!», – сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Цены на билеты в Псковской филармонии повышать не планируют
Псковичи не смогут оплачивать проезд в автобусе телефоном с 10 марта
ПсковГУ планирует участвовать в создании инженерной школы
Больше первоклассников ожидается в псковских школах в 2022 году
До 9 сентября Банк России вводит временный порядок выдачи наличных средств с валютных вкладов
30 мая для псковских школьников закончится учебный год
Еще 233 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
Фестиваль кузнечного дела возродят в Псковской области в 2022 году
Россельхозбанк предлагает кобейджинговые карты «Мир»-UnionPay для оплаты по всему миру

Комментарии

Авторизация
No comments
В Псковском районе в ходе учений упал на землю осколок стартового двигателя

Происшествия / ЧП
8 марта 22:52

В Псковском районе в ходе учений упал на землю осколок стартового двигателя
Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках

Происшествия / ДТП
19 января 10:13

Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках
«Рано или поздно мы придем»

Происшествия / Преступление
30 ноября 10:00

«Рано или поздно мы придем»

Как в Псковской области борются с незаконным оборотом оружия?