14 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

С 28 февраля по 6 марта в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий травмы различной степени тяжести получили 14 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД России.

За прошедшую неделю сотрудники полиции зарегистрировали 11 ДТП и пресекли 1 тыс. 922 административных правонарушений. Кроме того, за данный период также были задержаны 35 водителей, которые управляли транспортные средства в состоянии алкогольного опьянения, шесть из них выявили повторно.

«Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция призывает строго соблюдать ПДД, беречь свои жизни и жизни окружающих!», – сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.