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Происшествия / ДТП

Мужчина скончался в результате столкновения двух автомобилей в Псковском районе

8 марта 2022 года, 15:52

В Псковском районе в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух внедорожников погиб 40-летний мужчина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина скончался в результате столкновения двух автомобилей в Псковском районе

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Авария произошла 8 марта у деревни Кислово Псковского района. В результате столкновения автомобилей KIA Sportage и Mitsubishi Pajero от полученных травм на месте происшествия скончался мужчина 1982 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющейся информации в аварии также пострадали четыре человек, один из которых 13-летний мальчик. Трое пострадавших из Mitsubishi Pajero, один – пассажир KIA Sportage. Он находится в тяжелом состоянии.

Пассажирам внедорожников, находившихся в момент аварии в транспортных средствах, оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и СОГ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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