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Общество

Цикл экскурсий по псковским производственным предприятиям проведут для школьников и студентов в марте

7 марта 2022 года, 16:00

В марте текущего года для школьников и студентов проведут ряд экскурсий по производственным предприятиям Псковской области. Об этом сообщается на официальной странице региона в социальной сети «ВКонтакте».

Цикл экскурсий по псковским производственным предприятиям проведут для школьников и студентов в марте

Фото: официальная страница Псковской области в соцсети «ВКонтакте»

В четверг, 10 марта, для школьников и студентов проведут экскурсию по Великолукскому заводу «М-Конструктор» в секции «Преображение металла». В ходе неё посетителей познакомят с историей завода, продемонстрируют его продукцию, а также то, как металл обретает свою форму.

Во вторник, 15 марта, экскурсию проведут по ООО «Велмаш-С». Сотрудники производственного предприятия расскажут школьникам и студентам о своей работе в области машиностроения, а также покажут посетителям новинки производства и серийные изделия завода.

Ранее, 4 марта, гастрономическая экскурсия прошла по известному в Псковской области производителю иван-чая и других экологичных продуктов – по СПСПК «Кипрей». Участники экскурсии узнали секреты производства чайной продукции, а также приняли участие в мастер-классе и дегустации.

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