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Экономика

В Псковской области расширили перечень системообразующих предприятий

5 марта 2022 года, 17:05

Перечень системообразующих предприятий расширили в Псковской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В Псковской области расширили перечень системообразующих предприятий

Фото Дарьи Хватковой

В число системообразующих предприятий вошли семь организаций: ООО «СКТ – групп», ООО «Велмаш-сервис», ОАО «Псковвтормет», АО «ВОМЗ», ООО «Балт-Фиш плюс», ООО ГК «Мега холод» и ООО «Кабельный завод «Алюр».

«Изменения внесены в целях оперативного реагирования и принятия первоочередных мер по обеспечению устойчивого функционирования экономики», – сообщили в администрации региона и уточнили, что решение о расширении перечня было принято на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики Псковской области.

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