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Происшествия / Правосудие

Пскович, переехавший избитого мужчину на машине, получил четыре года колонии

3 марта 2022 года, 12:36

Пскович, переехавший избитого мужчину на машине несколько раз, получил 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за покушение на убийство. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Пскович, переехавший избитого мужчину на машине, получил четыре года колонии

Фото: Псковское агентство информации

При вынесении приговора суд учитывал признание подсудимым вины, извинение перед потерпевшим, явку с повинной, заявление о раскаянии в содеянном, наличие у преступника малолетнего ребенка и хронического заболевания, частичное возмещение причиненного ущерба, и помимо этого аморальность поведения потерпевшего, как смягчающие обстоятельства.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

По версии суда, в прошлом году с 28 февраля на 1 марта злоумышленник сильно избил незнакомца, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. В результате множественных ударов по голове и телу преступник причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего, который нес опасность для жизни. Происшествие произошло рядом с домом № 33 по улице Некрасова в Пскове.

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