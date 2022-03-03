Пскович, переехавший избитого мужчину на машине, получил четыре года колонии

Пскович, переехавший избитого мужчину на машине несколько раз , получил 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за покушение на убийство. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

При вынесении приговора суд учитывал признание подсудимым вины, извинение перед потерпевшим, явку с повинной, заявление о раскаянии в содеянном, наличие у преступника малолетнего ребенка и хронического заболевания, частичное возмещение причиненного ущерба, и помимо этого аморальность поведения потерпевшего, как смягчающие обстоятельства.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

По версии суда, в прошлом году с 28 февраля на 1 марта злоумышленник сильно избил незнакомца, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. В результате множественных ударов по голове и телу преступник причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего, который нес опасность для жизни. Происшествие произошло рядом с домом № 33 по улице Некрасова в Пскове.