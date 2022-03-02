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Экономика

Эксперт: К лету 2022 года цены на новостройки вырастут на 30%

2 марта 2022 года, 13:47

Цены на новостройки вырастут примерно на 30% к лету 2022 года, по сравнению с началом года. Об этом «Псковской правде» сообщила топ-менеджер ГК «ЛУГ», эксперт на рынке недвижимости Светлана Сибилькова.

По ее мнению, сегодня вложение в недвижимость представляет собой один из наиболее эффективных способов инвестиций.

«Стоимость жилья в новостройках напрямую зависит от цены строительных материалов, в первую очередь, металлоконструкций, бетона. Мы сейчас собираем предложения от наших партнеров-поставщиков, чтобы спрогнозировать ситуацию», – поделилась Светлана Сибилькова.

Серьезные застройщики, как отметила эксперт на рынке недвижимости, проводят строительные работы в рамках проектного финансирования банками, которые в свою очередь проводят тщательную проверку проектов застройщиков.

«При заключении договора долевого участия цена на квартиру в новостройке фиксируется и уже не может изменяться. Так что тем, у кого договоры уже заключены, волноваться нет причин», – подчеркнула Светлана Сибилькова.

Она также подчеркнула, что правительство РФ сообщило, что будет разработан антикризисный план для строительной отрасли, в котором будут меры по поддержке рынка жилищного строительства, опросам ценообразования и поставок стройматериалов и сокращению инвестиционно-строительного цикла.

Другие эксперты также заявляют о подорожании квартир. При этом они подчеркивают, что сначала вырастут цены на квартиры в новостройках, а уже после на вторичное жилье. Однако, как считают эксперты, ожидается, что в перспективе двух-трёх месяцев будет кратковременное падение цен.

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости в Псковской области после повышения ставок по ипотеке читайте здесь >>>

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