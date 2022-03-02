Губернатор провел оперштаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики Псковской области

1 марта состоялось заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Совещание было приурочено к введённым по отношению к России санкциям. На оперштабе обсудили первоочередные мероприятия по поддержке экономики области.

«Наша задача сейчас – проанализировать сигналы, поступающие от бизнеса, рассмотреть возникающие проблемы, спрогнозировать развитие ситуации на ближайшее будущее», — сказал Михаил Ведерников. По его словам, сейчас необходимо сформировать пакет первоочередных мер по поддержке экономики и обеспечить его финансами, чтобы реализовать его в случае надобности.

Губернатор подчеркнул, что в связи с санкциями работа Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики переходит в режим оперштаба, что по мнению главы региона, позволит максимально быстро рассмотреть предложения субъектов на федеральном уровне.

Губернатор подчеркнул, что необходить возобновить постоянный мониторинг системообразующих предприятий Псковской области – 26 организации, которых работают порядка 24 тыс. сотрудников.

Михаил Ведерников сообщил, что на настоящий момент ситуация в большинстве из них относительно стабильна. «Только у некоторых начинают возникать отдельные вопросы. Необходимо рассмотреть вопрос расширения перечня. Это позволит более тонко следить за ситуацией, держать руку на пульсе, чтобы, если потребуется, сформировать соответствующие меры поддержки или обратиться за федеральной помощью», — заявил глава региона.

Губернатор также поддержал предложение вице-губернатора Нинель Салагаевой о включитении в обозначенный перечень еще семи крупных производственных организаций.

Михаил Ведерников напомнил о геоинформационной системе Минпромторга, которая позволит системообразующим предприятиям объединиться на одном игформационном поле, а также оперативно обмениваться данными.

На совещании обсудили ситуацию с особой экономической зоной «Моглино» и другими предприятий с иностранным участием. «Важно аккуратно провести работу с каждым, чтобы Псковская область не потеряла ни существующие, ни потенциальные рабочие места», — подчеркнул Михаил Ведерников.

По вопросу подготовки к посевной глава региона отметил, что сейчас есть необходимость проработать действенные меры по поддержке сельхозпредприятий, позволяющих провести весенний сев.

У застройщиков в сфере жилищного строительства большие волнения вызывает повышение ставок по ипотечному кредитованию и ставок по проектному финансированию. Вице-губернатор Василий Осипов представил предложения по поддержке, которые можно вынести на федеральный уровень.

Михаил Ведерников попросил обратить особое внимание на отслеживание ценообразования – цены не должны подниматься искусственно. Губернатор поручил направить в территориальное управление Федеральной антимонопольной службы обращение о максимально быстром подключении к анализу рынка.