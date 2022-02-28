За производство наркотиков в Псковской области осудили двух жителей Санкт-Петербурга

Двух жителей Санкт-Петербурга осудили за производство наркотиков в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В арендованном доме в Плюсском районе петербуржцы с использованием химического оборудования производили наркотическое вещество мефедрон общей массой 1 435,6 грамм.

За незаконное производство и хранение наркотических средств в особо крупном размере два жителя Санкт-Петербурга получили восемь лет лишения свободы, а также штраф в размере 150 тысяч рублей.

В настоящее время приговор суда не вступил в силу.