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Происшествия / ДТП

В Псковском районе восьмилетний ребёнок попал под колеса автомобиля

28 февраля 2022 года, 17:19

Восьмилетняя девочка попала под колеса автомобиля в деревне Пески Псковского района. Об этом сообщает ПАИ.

В Псковском районе восьмилетний ребёнок попал под колеса автомобиля

Фото из Телеграм-канала «Псковская сводка»

Инцидент произошел 28 февраля. Девочка вышла из автобуса и угодила под машину при переходе через дорогу. По словам водителя Toyota Hilux, он не успел среагировать, так как ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть.

Пострадавшую доставили в областную больницу с травмами и подозрением на перелом. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ДПС, аварийно-спасательной службы и скорой медицинской помощи, а также руководитель отдела ГИБДД по Псковскому района.

Отец девочки отметил, что местные жители уже неоднократно обращались в районную администрацию с просьбой оборудования на данном участке автомобильной дороги остановки или пешеходного перехода.

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