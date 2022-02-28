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Экономика

Сбербанк опроверг сообщения о запрете снимать средства с инвестиционных счетов

28 февраля 2022 года, 15:20

Информацию о запрете снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие десять дней опроверг Сбербанк. Об этом банк сообщил в своем Телеграм-канале.

В Сбербанке отметили, что в настоящее время в социальных сетях распространяется множество непроверенной и недостоверной информации. В частности, фейковой новостью является сообщение о том, якобы на ближайшие десять дней банк запрещает россиянам снимать денежные средства с инвестиционных счетов.

«Сбербанк продолжает выполнять все свои обязательства в полном объёме, в том числе по снятию средств с брокерских счетов. Все средства доступны для клиентов в любой момент», – отметили в банке и призвали не доверять и перепроверять всю информацию, которая распространяется в социальных сетях.

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