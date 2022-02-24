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Экономика

Глава псковского центра «Мой бизнес»: Некоммерческий сектор существенно помогает привлекать инвестиции в регион

24 февраля 2022 года, 15:42

Некоммерческий сектор имеет большое значение в привлечении инвестиций в Псковскую область, а также предоставлении рабочих мест, заявила руководительница псковского центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова.

По ее словам, на сегодняшний день некоммерческий сектор является важным социально-экономическим сектор Псковской области.

«Зачастую, только через НКО и полученные гранты на реализацию проектов, можно обратить внимание общества на отдельные проблемы и вопросы и решить их. Это хорошая возможность для развития активной молодёжи, возможность реализовать свой проект, сделать полезное региону, обществу, отдельным категориям граждан», – подчеркнула Анастасия Иванова. Она также добавила, что процент выигранных и поддержанных проектов жителей региона возрос. Также улучшилось качество написания проектов, помимо этого в области открылись проектные школы и команды.

Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций от Фонда Президентских грантов Псковская область получит 11,6 млн рублей. Из областного бюджета поступит такое же количество средств, в связи с чем общий объем поддержки в рамках регионального грантового конкурса для СОНКО в 2022 году составит более 23 млн рублей.

В этом году в Псковской области планируется провести два региональных грантовых конкурса для некоммерческих организаций. Оператором предоставления субсидий выступает Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

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