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Происшествия / ДТП

В Великолукском районе пьяный водитель съехал в кювет

24 февраля 2022 года, 08:33

В Великолукском районе водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

В Великолукском районе пьяный водитель съехал в кювет

Фото из Телеграм-канала «Псковская сводка»

Инцидент произошел 23 февраля примерно в 22.00 на четвертом километре автомобильной дороги «Великие Луки – Ушицы» в деревне Суханово. 68-летний водитель транспортного средства «Вольксваген-Джетта» съехал в кювет, не справившись с управлением.

В Великолукском районе пьяный водитель съехал в кювет

Фото из Телеграм-канала «Псковская сводка»

Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД РФ России «Великолукский» на месте дорожно-транспортного происшествия проверили мужчину на наличие алкоголя в организме. Проверка показала, что в момент управления транспортным средством гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Госпитализация мужчине не понадобилась.

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