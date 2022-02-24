В Великолукском районе пьяный водитель съехал в кювет

В Великолукском районе водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».



Инцидент произошел 23 февраля примерно в 22.00 на четвертом километре автомобильной дороги «Великие Луки – Ушицы» в деревне Суханово. 68-летний водитель транспортного средства «Вольксваген-Джетта» съехал в кювет, не справившись с управлением.