В Великолукском районе пьяный водитель съехал в кювет

В Великолукском районе водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».
В Великолукском районе водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».
Инцидент произошел 23 февраля примерно в 22.00 на четвертом километре автомобильной дороги «Великие Луки – Ушицы» в деревне Суханово. 68-летний водитель транспортного средства «Вольксваген-Джетта» съехал в кювет, не справившись с управлением.
Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД РФ России «Великолукский» на месте дорожно-транспортного происшествия проверили мужчину на наличие алкоголя в организме. Проверка показала, что в момент управления транспортным средством гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.
Госпитализация мужчине не понадобилась.