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Происшествия / Правосудие

Пушкиногорский суд приговорил наркоторговца к 8 годам лишения свободы

22 февраля 2022 года, 19:41

По приговору Пушкиногорского районного суда наркоторговец получил наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима . Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.  

Как установил суд, преступник, осознавая незаконность своих действий,  продал участнику оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», притворившемуся покупателем, 0,86 грамма наркотических веществ. 

Подсудимого признали виновным. Приговор в законную силу на данный момент не вступил.

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