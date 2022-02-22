Пушкиногорский суд приговорил наркоторговца к 8 годам лишения свободы

По приговору Пушкиногорского районного суда наркоторговец получил наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима . Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, преступник, осознавая незаконность своих действий, продал участнику оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», притворившемуся покупателем, 0,86 грамма наркотических веществ.

Подсудимого признали виновным. Приговор в законную силу на данный момент не вступил.