Два человека погибли и 19 пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

За прошедшую неделю, с 14 по 20 февраля, в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий два человека погибли, 19 получили травмы различной степени тяжести. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД России.

Сотрудники полиции за данный период пресекли 2 тыс. 73 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения и зарегистрировали 11 ДТП. Кроме того, с 14 по 20 февраля также задержали 36 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Двое из них были выявлены повторно.