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Происшествия / ДТП

Два человека погибли и 19 пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

21 февраля 2022 года, 12:48

За прошедшую неделю, с 14 по 20 февраля, в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий два человека погибли, 19 получили травмы различной степени тяжести. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД России.

Два человека погибли и 19 пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

Фото из Телеграм-канала «Псковская сводка»

Сотрудники полиции за данный период пресекли 2 тыс. 73 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения и зарегистрировали 11 ДТП. Кроме того, с 14 по 20 февраля также задержали 36 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Двое из них были выявлены повторно.

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