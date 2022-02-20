Нетрезвый водитель сбил девушку в Пскове

В Пскове нетрезвый водитель совершил наезд на 22-летнюю девушку. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Инцидент произошел 20 февраля на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта. Согласно имеющейся информации, водитель транспортного средства ВАЗ-2109, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на девушку, которая в этот момент находилась на пешеходном переходе.

Как отметили очевидцы произошедшего, пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждением. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, АСС и бригада скорой медицинской помощи.