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Происшествия / ДТП

Нетрезвый водитель сбил девушку в Пскове

20 февраля 2022 года, 17:40

В Пскове нетрезвый водитель совершил наезд на 22-летнюю девушку. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Нетрезвый водитель сбил девушку в Пскове

Фото из Телеграм-канала «Псковская сводка»

Инцидент произошел 20 февраля на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта. Согласно имеющейся информации, водитель транспортного средства ВАЗ-2109, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на девушку, которая в этот момент находилась на пешеходном переходе.

Как отметили очевидцы произошедшего, пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждением. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, АСС и бригада скорой медицинской помощи.

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