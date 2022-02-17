В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту гибели пассажира аэросаней

Возбуждено уголовное дело по факту гибели пассажира аэросаней 15 февраля в акватории реки Большая Толба в Псковском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

По версии следствия, 15 февраля аэросани, которыми управлял их владелец, направлялись на остров Залита по акватории реки Большая Толба из деревни Толбица. На борту также были восемь пассажиров.

Во время поездки транспорт столкнулся с льдиной, из-за чего аэросани накренилась и часть пассажиров упала в воду.

Водитель аэролодки и оставшиеся на борту люди быстро достали упавших в воду горожан, Одного мужчину спасти не удалось, он погиб.

Следователь Псковского следственного отдела на транспорте осмотрел место происшествия. Водителя аэросаней и пассажиров допросили, назначили необходимые экспертизы, а также организовали комплекс необходимых следственных действий, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Следственные мероприятия продолжаются.