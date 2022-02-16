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Происшествия

На реке Толба при опрокидывании аэросаней погиб человек

16 февраля 2022 года, 11:30

Человек погиб при опрокидывании аэросаней в Псковском районе на реке Толба в районе деревни Толбица. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

На реке Толба при опрокидывании аэросаней погиб человек

Телеграм-канал Псковская сводка

По имеющейся информации, группа людей на аэросанях направлялась на остров Залита, где они собирались хоронить своего знакомого. Но транспорт опрокинулся, немного уйдя от под воду, в связи с чем его пассажиры начали тонуть. Один из них не смог выбраться и утонул.

Местный житель доставил выживших на остров на судне на воздушной подушке.

Водолазная служба областной Аварийно-спасательной службы прибыла на место и в ходе поисковых работ нашла тело погибшего и подняла его на поверхность. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего выяснения обстоятельств.

На реке Толба при опрокидывании аэросаней погиб человек

Телеграм-канал Псковская сводка

Сообщается, что владелец аэросаней приобрел их несколько месяцев назад и не поставил на учет. У мужчины также не было водительского удостоверения на управление аэросанями.

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