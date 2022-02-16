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Экономика

Свыше 500 компаний с иностранным участием работают в Псковской области

16 февраля 2022 года, 15:23

В Псковской области работают более 500 компаний с иностранным участием. Об этом председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сообщил на телеканале ОТР.

По его словам, в настоящее время в Псковской области много возможностей для трудоустройства. «Приграничная торговля была, есть и будет. Мы участвуем в программах приграничного сотрудничества, поддерживаемых Минэконом России, МИД России. Это расширяет возможности реализации проектов и сохраняет связь между людьми», – уточнил председатель профильного комитета.

15 февраля жителям России в эфире телеканала ОТР рассказали о производстве алмазов, сыров и мясных продуктов в Псковской области. Корреспонденты телеканала посетили великолукский агропромышленный комплекс, который является третьей по величине аграрной российской компанией, и рассказали о компании «Кабош», не раз побеждавшей на конкурсе «Лучший сыр России». В сюжете также показали и цех по производству искусственных алмазов, которые используются в лазерной и электронной промышленностях, в оптической отрасли и в медицине.

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