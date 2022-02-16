Как получить разрешительные документы на продукцию в Санкт-Петербурге?

Разрешительная документация на продукцию в Санкт-Петербурге и остальных городах России оформляется уполномоченными органами или самим заявителем для легализации экономической деятельности фирмы - осуществления производства или импорта товаров с целью дальнейшей продажи и получения прибыли.

Сфера сертификации изделий/услуг регулируется определенной законодательной базой изучение которой требует времени. Самостоятельное получение разрешений может стать длительным и трудоемким процессом. Именно поэтому многие руководители предприятий стараются делегировать эту процедуру проверенным центрам сертификации. В Санкт-Петербурге это «Тест СПб» (https://testspb.ru/).

Специалисты центра помогут корректно идентифицировать товарную позицию, организовать все этапы процедуры оценки, в том числе провести лабораторные испытания, разработать нормативный документ, этикетку и т.п.

Обязательная и добровольная оценка соответствия: виды разрешительных документов

Законную реализацию большей части продукции невозможно осуществлять на территории РФ и других стран - членов ЕАЭС без соответствующих разрешений. Они являются гарантом безопасности и качества товаров, их соответствия принятым требованиям и нормам.

На данный момент действует несколько систем оценки качества и безопасности изделий, выпускаемых в оборот.

ЦС «Тест СПб» оказывает содействие в получении сертификатов, деклараций, прочих разрешительных документов в зависимости от категории объекта оценки соответствия или вида предоставляемых услуг и того, в какой из систем требуется реализовать проверку.

В числе обязательной документации на товар - сертификат и декларация, что оформляются:

• в национальной системе РФ на подконтрольные изделия ПП РФ № 982;

• по техническим регламентам ТС (ЕАЭС) ;

• в рамках технического регламента России на продукцию.

Добровольная сертификация как рычаг в бизнесе и маркетинге

Сегодня независимая оценка качества товаров и услуг востребована за счет преимуществ, которые она дает для деятельности:

• возможность принимать участие в государственных закупках, коммерческих тендерах, отраслевых конкурсах;

• увеличение общей рентабельности бизнеса за счет привлечения новых партнеров;

• повышение доверия к компании со стороны приобретателей, заказчиков, кредитующих организаций и контролирующих инстанций;

• налаживание длительных и плодотворных отношений с крупными агрегаторами розничной и оптовой сети;

• подтверждение положительных качеств компании/продукции, отличающих ее от конкурентов.

Добровольный сертификат можно получить на любой вид продукции после оформления обязательных разрешений, если они предписаны законом.

Ход проведения оценки соответствия продукции

Оценочный процесс включает:

• формирование и подача заявки вместе с набором необходимых документов;

• анализ предоставленных материалов, заключение договора с центром;

• выезд группы экспертов на производство заявителя с проверкой (при необходимости);

• передача образцов объекта проверки в аккредитованную лабораторию для исследования;

• получение протокола испытаний, принятие решения о выдаче сертификата.

Если процесс подтверждения соответствия проводится в форме декларирования, специалисты центра оказывают помощь заявителю в регистрационной процедуре. Состав пакета документов, необходимых для проверки, зависит от факторов, что определяются в ходе бесплатной консультации.