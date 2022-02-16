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Происшествия / ДТП

В результате ДТП в Опочецком районе погиб водитель фуры Великолукского мясокомбината

16 февраля 2022 года, 09:55

Водитель грузового автомобиля Великолукского мясокомбината погиб в результате ДТП в Опочецком районе. Об этом сообщает корреспондент газеты «Красный маяк».

В результате ДТП в Опочецком районе погиб водитель фуры Великолукского мясокомбината

Фото: Телеграм-канал Псковская сводка

15 февраля в районе 12 часов ночи 49-летний водитель не справился с управлением на трассе Санкт-Петербург – Киев между Опочкой и деревней Гривы. В результате машина съехала в кювет, врезавшись там в берёзу. Водитель погиб на месте.

На место аварии прибыл представитель мясокомбината. Он припарковал автомобиль на обочину, в который в районе трёх часов ночи врезалась проезжавшая мимо машина. В результате автомобиль съехал в кювет, но пострадавших нет.

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