В результате ДТП в Опочецком районе погиб водитель фуры Великолукского мясокомбината

Водитель грузового автомобиля Великолукского мясокомбината погиб в результате ДТП в Опочецком районе. Об этом сообщает корреспондент газеты «Красный маяк».

15 февраля в районе 12 часов ночи 49-летний водитель не справился с управлением на трассе Санкт-Петербург – Киев между Опочкой и деревней Гривы. В результате машина съехала в кювет, врезавшись там в берёзу. Водитель погиб на месте.

На место аварии прибыл представитель мясокомбината. Он припарковал автомобиль на обочину, в который в районе трёх часов ночи врезалась проезжавшая мимо машина. В результате автомобиль съехал в кювет, но пострадавших нет.