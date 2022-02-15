Маршрут псковского автобуса №11 изменится из-за ремонта Троицкого моста

Из-за ремонта Троицкого (Советского) моста в Пскове изменится маршрут городского автобуса №11. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ 15 февраля.

Борис Елкин напомнил, что с 15 февраля улица Карла Марка в Пскове стала односторонней. По ней на время ремонта Троицкого моста будет курсировать городской автобус №11.

«Это один из самых популярных маршрутов в городе, и так просто разбить его на несколько частей невозможно», – отметил Борис Елкин. Он сообщил, что на время ремонта моста около улицы Гоголя организуют временную автобусную остановку.

Глава городской администрации уточнил, что на данном маршруте ходят автобусы особо большого класса и с большими сцепками. В связи с этим и было принято решение сделать движение по улице Карла Маркса односторонним.

«При движении с Кузнецкой улицы направо сцепке просто будет даже не вывернуть. Там достаточно узко, и это приведёт к небезопасным манёврам», – подчеркнул глава городской администрации Борис Елкин.

Он также отметил, что по улице Карла Маркса будет удобнее передвигаться и тем, кто живет на Запсковье и ближнем Завеличье, так как на время ремонта Троицкого моста им не нужно будет объезжать так называемый Зенден. Борис Елкин подчеркнул, что будет организовано прямое движение около Кремля с поворотом налево с улицы Карла Маркса.