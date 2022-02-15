С 19 февраля в Пскове изменится схема движения на пересечении улиц Вокзальной и Советской

С 19 февраля в Пскове временно изменится схема движения на пересечении улиц Вокзальной и Советской. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города. В частности, в разряд главной дороги будет переведён участок улиц Советской и Вокзальной при движении от улицы Ротной в сторону железнодорожного вокзала.

Схема движения меняется в связи с начавшимся капитальным ремонтом улицы Яна Фабрициуса и необходимостью обеспечить безопасное движение общественного транспорта на период работ.

Ремонт проводится на отрезке улицы Яна Фабрициуса от улицы Металлистов до улицы Вокзальной. С 8 февраля этот участок закрыт для транспорта. Работы должны быть завершены до 31 декабря.