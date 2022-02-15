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Происшествия / Правосудие

Псковский суд заочно арестовал владельца гостевого дома, где на пожаре погибли три человека

15 февраля 2022 года, 10:59

Псковский районный суд поддержал ходатайство руководителя Псковского межрайонного следственного отдела Следственного управления регионального Следственного комитета РФ о заключении под стражу владельца гостевого дома, в результате пожара на котором погибли три человека. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский суд заочно арестовал владельца гостевого дома, где на пожаре погибли три человека

По версии следствия, в промежуток времени не позднее 2016 года собственник отреконструировал здание в деревне Подборовье-1 Торошинской волости Псковского района. Мужчина оборудовал помещения с целью создания гостевого дома, который не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Собственник также нарушил закон и не сообщил в контролирующие государственные органы, что будет оказывать услуги гостиничного характера, поэтому здание не было проверено.

21 августа 2021 года около 3 часов ночи из-за аварийного режима работы электрической сети в здании на первом этаже произошло возгорание. Люди не получили своевременного сообщения о пожаре и не могли безопасно покинуть горящие помещения, поскольку работа электрической сети и электрооборудования на объекте не работала в безопасном режиме. Кроме того, на участке не было средств пожаротушения и сигнализации. В результате три человека пострадали, еще трое – погибли.

Обвиняемый на судебное заседание не явился, а его защитник выступал против удовлетворения ходатайства следствия.

В итоге в отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Отсчёт начнётся с момента фактического задержания обвиняемого.

Постановление суда пока в законную силу не вступило.

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