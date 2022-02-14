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Происшествия / ДТП

Три человека погибли и 12 пострадали в авариях за прошедшую неделю в Псковской области

14 февраля 2022 года, 13:55

С 7 по 13 февраля на территории Псковской области зарегистрировали 12 ДТП, в результате которых три человека скончалось, а 12 – получили травмы различной степени тяжести. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по региону.

Три человека погибли и 12 пострадали в авариях за прошедшую неделю в Псковской области

Фото: пресс-службы ГИБДД УМВД России по Псковской области

За прошлую неделю сотрудники ГИБДД пресекли 1 тыс. 919 административных правонарушений.

Они также выявили 39 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения, пять из них задержали повторно.

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