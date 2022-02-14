Три человека погибли и 12 пострадали в авариях за прошедшую неделю в Псковской области

С 7 по 13 февраля на территории Псковской области зарегистрировали 12 ДТП, в результате которых три человека скончалось, а 12 – получили травмы различной степени тяжести. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по региону.

