Три человека погибли и 12 пострадали в авариях за прошедшую неделю в Псковской области

С 7 по 13 февраля на территории Псковской области зарегистрировали 12 ДТП, в результате которых три человека скончалось, а 12 – получили травмы различной степени тяжести. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по региону.
Фото: пресс-службы ГИБДД УМВД России по Псковской области
За прошлую неделю сотрудники ГИБДД пресекли 1 тыс. 919 административных правонарушений.
Они также выявили 39 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения, пять из них задержали повторно.