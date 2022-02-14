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История / Наследие

Михаил Ведерников предложил законопроект о регулировании вопросов увековечивания памяти погибших при защите Отечества

14 февраля 2022 года, 11:52

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес законодательную инициативу о регулировании вопросов увековечивания памяти погибших при защите Отечества на территории региона в Псковское областное Собрание. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Михаил Ведерников предложил законопроект о регулировании вопросов увековечивания памяти погибших при защите Отечества

Фото: Дарья Хваткова

По словам главы региона, в Псковской области в течение долгого времени продолжается работа по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны, а также по сохранению памяти и объектов захоронения.

Губернатор отмечает, что необходимость определить на уровне субъекта уполномоченные органы, осуществляющие работу в данном направлении, появилась из-за изменений федерального законодательства. Михаил Ведерников предложил закрепить часть полномочий за региональными органами власти и часть – за муниципалитетами.

Глава региона также подчеркнул, что в настоящее время все районы ведут серьёзную работу по сохранению и увековечиванию памяти погибших.

«Новый закон позволит систематизировать проводимую работу, а также расширить возможности использования областного бюджета для проведения мероприятий по захоронению и перезахоронению погибших при защите Отечества», –пояснил губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что в ходе поисковой работы на территории Псковской области поднимают от 600 до 700 останков погибших в годы Великой Отечественной войны.

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