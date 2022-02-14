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Происшествия / ДТП

Пешеход погиб в результате наезда Mitsubishi в Локнянском районе

14 февраля 2022 года, 09:20

Пешеход погиб в результате ДТП в Локнянском районе на 88-м километре дороги Пушкинские Горы — Локня. Авария произошла 13 февраля около 21:10, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Пешеход погиб в результате наезда Mitsubishi в Локнянском районе
Фото с места аварии
Фото пресс-службе областного УГИБДД

В деревне Рысино 27-летний водитель автомашины Mitsubishi Lancer при разъезде со встречным автомобилем сбил пешехода. 52-летний мужчина шёл по проезжей части.

Установлено, что в момент ДТП водитель иномарки был трезв. 

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