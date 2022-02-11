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Происшествия / ДТП

Житель Себежа умер в карете скорой после ДТП

11 февраля 2022 года, 10:00

После дорожно-транспортного происшествия в Себеже в карете скорой медицинской помощи скончался мужчина. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Житель Себежа умер в карете скорой после ДТП

Фото из Телеграм-канала «Псковская сводка»

Происшествие произошло утром 10 февраля на улице Ленинской, 49а. 60-летний житель Себежа, не убедившись, что автомобиль поставлен на стояночный тормоз, припарковал свое транспортное средство SsangYong Rexton на стоянке около магазина.

После того, как мужчина вышел из машины, она самопроизвольно поехала вперед, двигаясь по направлению к центру проезжей части. Гражданин попытался остановить транспортное средство, упираясь в переднюю часть автомобиля, но упал под его колёса.

Мужчина умер в карете скорой медицинской помощи. В настоящее время причина смерти устанавливается.

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