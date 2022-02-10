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Происшествия / Преступление

Полиция нашла мужчину, расстрелявшего трех собак в Гдовском районе в канун Рождества

10 февраля 2022 года, 15:23

Гдовские полицейские установили подозреваемого в совершении резонансного преступление, произошедшего в деревни Чернёво в канун Рождества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция нашла мужчину, расстрелявшего трех собак в Гдовском районе в канун Рождества

Ранее жительница деревни сообщила в полицию о том, что неизвестный застрелил трех собак: одна из которых была бездомная, а две принадлежали заявительнице. Следственно-оперативной группой изъяла пули и гильзы на месте происшествия.

Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

В результате полицейские установили подозреваемого. По версии следствия, им является житель Гдовского района 1961 года рождения.

Мужчина рассказал, что занимается охотой и у него есть зарегистрированное оружие. По его словам, 5 января три собаки якобы напали на него за пределами поселка.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося для привлечения виновного лица к установленной законом ответственности.

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