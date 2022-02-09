Фура насмерть сбила мужчину у границы с Эстонией в Печорском районе

Большегруз DAF насмерть сбил мужчину в Печорском районе вблизи пункта пропуска Шумилкино на российско-эстонской границы. ДТП случилось на 58-м километре трассы Псков — Рига 8 февраля около 16:30, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Управлял фурой 30-летний житель Пскова. Большегруз сбил 62-летнего мужчину, который находился на проезжей части и протащил его около 100 метров. Водитель фуры не заметил произошедшего и уехал.

Очевидцы аварии помогли мужчине подняться, а затем довели до его автомобиля DAF, который находился в очереди на границу. Пострадавший скончался возле своей машины до приезда Скорой медицинской помощи.

В пресс-службе отметили, что погибший мужчина также житель Псковской области.