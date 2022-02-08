10 февраля видеопроект «Пушкин детям» запустят в Пскове

Первый выпуск видеопроекта «Пушкин детям» выйдет в интернете 10 февраля. Его подготовкой занимается Театрально-концертная дирекция Псковской области. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на организатора, руководителя проекта Дмитрия Волхонова.



По его словам, планируется, что заслуженный артист России Сергей Попков будет начитывать сказки Александра Пушкина на камеру. Также в видеопроекте принимает участие член Союза художников и Союза театральных деятелей России, псковский художник Игорь Шаймарданов, имеющий одноименную серию картин.



«Мы решили запустить интернет-проект, поскольку у людей есть потребность показывать своим детям в интернете не только иностранные или российские мультфильмы, но и ставить им сказки, чтобы дети не только слушали что-то современное, но и какие-то классические сказки могли прослушать через интернет. Это очень удобно», – подчеркнул Дмитрий Волхонов.