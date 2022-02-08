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Культура / Литература

10 февраля видеопроект «Пушкин детям» запустят в Пскове

8 февраля 2022 года, 15:15

Первый выпуск видеопроекта «Пушкин детям» выйдет в интернете 10 февраля. Его подготовкой занимается Театрально-концертная дирекция Псковской области. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на организатора, руководителя проекта Дмитрия Волхонова.

10 февраля видеопроект «Пушкин детям» запустят в Пскове

Фото: volkhonov@Instagram

По его словам, планируется, что заслуженный артист России Сергей Попков будет начитывать сказки Александра Пушкина на камеру. Также в видеопроекте принимает участие член Союза художников и Союза театральных деятелей России, псковский художник Игорь Шаймарданов, имеющий одноименную серию картин.

10 февраля видеопроект «Пушкин детям» запустят в Пскове

Фото: volkhonov@Instagram

«Мы решили запустить интернет-проект, поскольку у людей есть потребность показывать своим детям в интернете не только иностранные или российские мультфильмы, но и ставить им сказки, чтобы дети не только слушали что-то современное, но и какие-то классические сказки могли прослушать через интернет. Это очень удобно», – подчеркнул Дмитрий Волхонов.

10 февраля видеопроект «Пушкин детям» запустят в Пскове

Фото: volkhonov@Instagram

На данный момент запланированы десять роликов. Все они выйдут на YouTube-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

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