Капитальный ремонт участка улицы Яна Фабрициуса начался в Пскове 8 февраля. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на заместителя начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого.

Он сообщил, что подрядная организация уже приступила к проведению ремонтных работ. «В 8:00 участок перекрыли, как и планировали, в 8:20 техника уже прибыла на площадку. Сейчас они фрезеруют асфальтобетонное покрытие и опиливают ветки для дальнейшего спила», – отметил Александр Грацкий.

С 8 февраля до 31 декабря 2022 года на участке дороги улицы Яна Фабрициуса от улицы Металлистов до улицы Вокзальной вводится временное прекращение движения автотранспорта. В качестве объезда определены улицы Советской и Металлистов, а также Октябрьский проспект. По ним на время ремонта будут следовать и городские автобусы.

Кроме того, для обеспечения безопасного движения общественного транспорта участок улиц Советской и Вокзальной при движении от улицы Ротной в сторону железнодорожного вокзала определен в качестве главной дороги.

Капитальный ремонт участка улицы Яна Фабрициуса проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядной организацией выступает ООО «Строительная компания «Развитие». Согласно контракту, срок завершения ремонтных работ на данном участке дороги – 28 ноября 2023 года.