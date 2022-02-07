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Происшествия / ДТП

Пешеходы стали виновниками 55 аварий на дорогах Псковской области

7 февраля 2022 года, 15:38

Пешеходы были виноваты в 55 авариях, произошедших в Псковской области в прошлом году. В таких ДТП погибли 15 человек, а 40 - были травмированы,

сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по региону Сергей Семенов в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 7 февраля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Всего в 2021 году в регионе были зарегистрированы 152 наезда на пешеходов, при этом 87 таких аварий произошли вне пешеходных переходов.

Сергей Семенов отметил, что всё же виновниками большинства ДТП являются водители. Таких за год произошло 629 аварий, в результате которых 102 человека погибли и 802 получили травмы.

Среди главных причин аварий начальник ГИБДД назвал несоблюдение очерёдности проезда, неправильный проезд пешеходных переходов, превышение скорости, неправильно выбранная дистанция, а также выполнение обгона, не убедившись в его безопасности.

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