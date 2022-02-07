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Происшествия / ДТП

Названы наиболее аварийные места в Псковской области

7 февраля 2022 года, 14:37

Самые аварийные места Псковской области назвал начальник управления ГИБДД УМВД России по региону Сергей Семенов в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 7 февраля. 

Как передаёт корреспондент «Псковской правды», в прошлом году было зафиксировано четыре наиболее аварийные точки, три из которых находятся в Пскове — у дома 90 В по улице Инженерной, у дома 22 по улице Розы Люксембург и у дома 13 по улице Советской. Четвёртый опасный участок находится в Псковском районе на трассе Псков — Изборск — граница с Эстонией.

По словам Сергея Семёнова, выявлен ещё 21 предочаговый участок. Они зафиксированы в Пскове, Печорском, Псковском, Великолукском и Бежаницком районах. 

Начальник областного ГИБДД отметил, что в местах концентрации ДТП проводится работа по снижению аварийности. В частности, оборудуются пешеходные переходы, устанавливаются дорожные знаки, наносится разметка, монтируется дополнительное освещение. Кроме того, в такие места переносятся комплексы видеофиксации нарушений и направляются для несения службы наряды ДПС.

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