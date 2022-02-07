Названы наиболее аварийные места в Псковской области

Самые аварийные места Псковской области назвал начальник управления ГИБДД УМВД России по региону Сергей Семенов в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 7 февраля.

Как передаёт корреспондент «Псковской правды», в прошлом году было зафиксировано четыре наиболее аварийные точки, три из которых находятся в Пскове — у дома 90 В по улице Инженерной, у дома 22 по улице Розы Люксембург и у дома 13 по улице Советской. Четвёртый опасный участок находится в Псковском районе на трассе Псков — Изборск — граница с Эстонией.

По словам Сергея Семёнова, выявлен ещё 21 предочаговый участок. Они зафиксированы в Пскове, Печорском, Псковском, Великолукском и Бежаницком районах.

Начальник областного ГИБДД отметил, что в местах концентрации ДТП проводится работа по снижению аварийности. В частности, оборудуются пешеходные переходы, устанавливаются дорожные знаки, наносится разметка, монтируется дополнительное освещение. Кроме того, в такие места переносятся комплексы видеофиксации нарушений и направляются для несения службы наряды ДПС.