На 25% сократилось число ДТП с участием пьяных водителей в 2021 году в Псковской области

Число ДТП в Псковской области с участием пьяных водителей сократилось на 25% со 133-х в 2020 году до 103-х в 2021 году. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по региону Сергей Семенов, передает корреспондент «Псковской правды» с пресс-конференции в медиацентре ПАИ 7 февраля.

Спикер подчеркнул, что нетрезвые водители носят повышенную общественную опасность. Как правило, заявил Сергей Семенов, аварии с их участием имеют тяжкие последствия.

Начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области сообщил, что на пьяных водителей приходится 14% от общего числа ДТП.

В прошлом году в авариях с участием нетрезвых водителей погибли 35 человек, а пострадали 117, напомнил Сергей Семенов и добавил, что с целью предотвращения подобных аварий ГИБДД проводит рейдовые мероприятия. В результате за год задержали более 2,5 тыс. нетрезвых водителей, из которых 397 — повторно.