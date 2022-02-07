Два человека пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

За прошедшую неделю, с 31 января по 6 февраля, в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий два человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД УМВД России.

Сотрудники Госавтоинспеции за данный период пресекли 1 тыс. 843 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения и зарегистрировали два ДТП. Также с 31 января по 6 февраля в Псковской области задержали 20 водителей в состоянии опьянения. Четыре из них были выявлены повторно.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и их тяжёлых последствий», – отметили в Госавтоинспеции.