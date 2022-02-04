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Экономика

О плюсах самозанятости узнали слушатели образовательной площадки ЦУР Псковской области

4 февраля 2022 года, 16:56

На образовательной площадке Центра управления регионом (ЦУР) в Псковской области в рамках спецпроекта семинар провёл председатель псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский. Он рассказал, как стать самозанятым, как получить социальный контракте, какова налоговая ставка, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ЦУР.

По словам эксперта, есть три способа стать самозанятым. Первый – скачать приложение «Мой налог», зарегистрироваться, оставить заявку и решение по ней будет принято буквально на следующий день. Второй путь - через мобильное приложение любого банка и третий - через заключение социального контракта с государством. Этот способ подходит тем, кто относится к категории малоимущих. «Вы получите значительную финансовую помощь в размере 250 тыс. рублей, что является на самом деле хорошим стартовым капиталом для того, чтобы почувствовать себя хорошо в практически любой сфере бизнеса», - отметил Станислав Осовский.

Также он рассказал об удобстве уплаты налогов и заметил, что можно совмещать работу и самозанятость. «Вам работать никто никогда не запретит. Работать это хорошо», - подчеркнул эксперт.

Полный выпуск образовательной площадки можно посмотреть в официальной группе ЦУР Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

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