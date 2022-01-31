18 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

За прошедшую неделю, с 24 по 30 января, в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий травмы различной степени тяжести получили 18 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД.

Сотрудники полиции за прошедшую неделю пресекли 1 тыс. 807 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения и зарегистрировали 11 ДТП. Также за данный период, с 24 по 30 января, в Псковской области задержали 28 пьяных водителей. Семь из них были выявлены повторно.