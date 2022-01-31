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Происшествия / ДТП

18 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

31 января 2022 года, 16:16

За прошедшую неделю, с 24 по 30 января, в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий травмы различной степени тяжести получили 18 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД.

18 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

Сотрудники полиции за прошедшую неделю пресекли 1 тыс. 807 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения и зарегистрировали 11 ДТП. Также за данный период, с 24 по 30 января, в Псковской области задержали 28 пьяных водителей. Семь из них были выявлены повторно.

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