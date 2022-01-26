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Экономика

Более 700 млн рублей выделят Псковской области на социальные контракты

26 января 2022 года, 16:36

Псковская область получит более 700 млн рублей из федерального центра для заключения социальных контрактов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В прошлом году мы получили более 180 млн рублей, и средства были освоены в полном объеме — Комитет по социальной защите области заключил 1 тыс. 689 контрактов», – рассказал глава региона Михаил Ведерников.

Как сообщил губернатор, кроме увеличения суммы выделенных средств, в 2022 году также увеличили выплата по соцконтракту на развитие личного подсобного хозяйства. Теперь есть возможность получить на его ведение до 100 тысяч рублей.

«Социальный контракт уже многим помог», — заявил глава региона. В 2021 году соцконтракт заключил Олег Шипилн из Пустошкинского района. Мужчина являлся электрогазосварщиком, который стал самозанятым и открыл кузницу. На полученные по контракту 250 тыс. рублей он купил для мастерской дополнительное оборудование и расходные материалы. Эта мера поддержки дала возможность предпринимателю закупить новое оборудование, а также расширить спектр услуг и увеличить количество клиентов.

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