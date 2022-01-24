24 человека пострадали и два погибли в результате ДТП в Псковской области за неделю

За прошедшую неделю, с 17 по 23 января, в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибли два человека, 24 получили травмы различной степени тяжести, в том числе четыре ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД.

Сотрудники полиции за данный период выявили 13 ДТП и пресекли 1 тыс. 882 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. Кроме того, с 17 по 23 января в регионе задержали 34 водителя, которые сели за руль в нетрезвом виде. Пять из них были выявлены повторно.