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Происшествия / Правосудие

За сбыт поддельной денежной купюры в Великих Луках жителя Санкт-Петербурга отправили в тюрьму

24 января 2022 года, 10:44

Жителя города Санкт-Петербург привлекли к уголовной ответственности за сбыт поддельной денежной купюры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

За сбыт поддельной денежной купюры в Великих Луках жителя Санкт-Петербурга отправили в тюрьму

Фото Дарьи Хватковой

Следствие установило, что 20 октября 2020 года житель Санкт-Петербурга, находясь на территории Великих Лук, получил от своего знакомого в счет оплаты за бензин купюру в размере 5 тысяч рублей. С ней мужчина отправился в один из городских магазинов, в котором продавец, осмотрев и проверив купюру на специальном оборудовании, не приняла ее к оплате, как содержащую признаки подделки. 

Зная о поддельности банкноты, петербуржец отправился в другой магазин, где осуществил покупку товаров, оплатив их данной пятитысячной купюрой.

Великолукский городской суд признал жителя Санкт-Петербурга виновным в совершении преступления в рамках ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранения в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации). Ему назначили наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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