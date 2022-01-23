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Происшествия / ДТП

Двое детей пострадали и одна женщина погибла в результате ДТП в Порховском районе

23 января 2022 года, 15:53

В Порховском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина, пострадали двое взрослых и двое детей. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Двое детей пострадали и одна женщина погибла в результате ДТП в Порховском районе

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

Авария произошла 23 января на трассе «Порхов – Псков» у деревни Болоты в Порховском районе. В результате столкновения автомобилей Hyundai Solaris и Chrysler водитель корейской иномарки скончалась на месте. По имеющийся информации, это 54-летняя жительница посёлка Дедовичи. 

Четверо пассажиров автомобиля Chrysler, в числе которых две девочки 2016 и 2021 года рождения, с тяжёлыми травмами были госпитализированы в областную клиническую больницу и детскую областную клиническую больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, скорой медицинской помощи и аварийно-спасательной службы. Подробности произошедшего выясняются.

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