В Псковской области назвали объекты дорожного нацпроекта на 2022 год

В Псковской области назвали объекты национального проекта «Безопасные качественные дороги» на текущий 2022 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В текущем году будет произведен ремонт автомобильной дороги «Граница с Эстонией – Печоры – Старый Изборск», протяженность которой составляет порядка 11,2 км. Также в нормативное состояние приведут около 16 км трассы «Великие Луки – Усвяты» в Усвятском и Куньинских районах. Кроме того, продолжится ремонт почти 15 км дорожного полотна «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье».

В планы на текущий год также вошли ремонтные работы 19 км автомобильной дороги «Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией», 12 км участка «Новгородка – Пушкинские Горы», более 11 км участка дороги «Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево» в Гдовском районе и порядка 13,5 км дороги «Старый Изборск – Палкино – Остров».