В Псковской области назвали объекты дорожного нацпроекта на 2022 год

В Псковской области назвали объекты национального проекта «Безопасные качественные дороги» на текущий 2022 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.
В Псковской области назвали объекты национального проекта «Безопасные качественные дороги» на текущий 2022 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.
В текущем году будет произведен ремонт автомобильной дороги «Граница с Эстонией – Печоры – Старый Изборск», протяженность которой составляет порядка 11,2 км. Также в нормативное состояние приведут около 16 км трассы «Великие Луки – Усвяты» в Усвятском и Куньинских районах. Кроме того, продолжится ремонт почти 15 км дорожного полотна «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье».
В планы на текущий год также вошли ремонтные работы 19 км автомобильной дороги «Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией», 12 км участка «Новгородка – Пушкинские Горы», более 11 км участка дороги «Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево» в Гдовском районе и порядка 13,5 км дороги «Старый Изборск – Палкино – Остров».
В Пскове продолжится ремонт улицы Труда, на участке от дома №4 до улицы Текстильной, Рижского проспекта, от улицы Юбилейной до улицы Балтийской, и других объектов. Также в рамках нацпроекта в нормативное состояние планируют привести более 7 км дороги «Горохово – Забелино» в Печорском районе, порядка 3 км дороги «Палкино – Харино» в Палкинском районе и более 6,3 км дороги «Изъядиново – Юрчане» в Островском районе.
Всего в 2022 году в Псковской области планируют отремонтировать свыше 200 км автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».