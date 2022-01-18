Свыше 200 км дорог планируют отремонтировать в Псковской области по нацпроекту в 2022 году

В 2022 году в Псковской области в нормативное состояние планируют привести более 200 км автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

В текущем году будут завершены ремонтные работы, которые начались в Псковской области в 2021 году, а также контракты на капитальный ремонт мостовых сооружений, которые заключат в скором времени. В ходе работ в нормативное состояние приведут порядка 190 погонных метров мостов на дорогах местного и регионального значения.

Отремонтировать по нацпроекту планируют около 190 км автомобильных дорог на трассах регионального значения и свыше 20 км автодорог и улично-дорожной сети местного значения.

Кроме того, в рамках ремонтных работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения предусмотрены мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения. В частности, в контрактах предусмотрят нанесение горизонтальной разметки, установку и замену оцинкованного металлического барьерного ограждения, а также устройство тротуаров и недостающего искусственного наружного освещения.

В 2022 году комитетом планируется заключение контрактов на проведение капитальных ремонтных работ на участках автомобильных дорог 51 регионального объекта. 11 из них в нормативное состояние приведут на местных автодорогах, а 40 – на региональной сети автодорог. В настоящее время контракты уже заключены на реализацию 28 объектов.