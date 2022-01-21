Порядка 110 млн рублей получит Псковский электротехнический промышленный кластер

Министерство промышленности и торговли России предоставит Псковскому электротехническому промышленному кластеру субсидию в размере порядка 110 млн рублей на реализацию совместных кластерных проектов по импортозамещению. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Средства рассчитаны на три года на разработку и освоение производства электротехнических комплектующих изделий: комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией напряжением 220 кВ, генераторных выключателей, блоков вторичных обмоток для измерительных трансформаторов тока.

Часть выделенных средств в размере 40 млн рублей область получила уже в конце прошлого года.

«Благодаря мерам поддержки промышленных кластеров удалось запустить производство критически важной импортозамещающей продукции. Так, участники электротехнического промышленного кластера Псковской области разработали и освоили производство широкой линейки силовой электротехнической элегазовой продукции (ранее закупаемой у Siemens, ABB, Alstomи др.), используемой для модернизации энергетической инфраструктуры страны», — подчеркнули в Министерстве.

В период с 2021 по 2023 годов на реализацию отобранных проектов для производства российской продукции в сферах машиностроения, электронной, электротехнической, парфюмерно-косметической промышленности Минпромторг планирует предоставить более 330 млн рублей, в частности 100 млн рублей выделены в конце 2021 года.

Ранее промышленный электротехнический кластер Псковской области повторно включен в реестр Минпромторга РФ. Он прошел проверку на соответствие требованиям Правительства РФ благодаря успешной реализации трех региональных проектов.

В период с 2022 по 2024 годы на поддержку кластерных проектов в целом федеральным бюджетом предусмотрено более 1,5 млрд рублей.