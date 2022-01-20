С 1 февраля в Пскове изменится схема движения автобусов

В связи с проведением капитального ремонта улицы Яна Фабрициуса с 1 февраля в Пскове изменится схема движения ряда автобусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

С 1 февраля городские маршруты №2, №6 и №16 и пригородные маршруты №107, №205 и №207 на участке от площади Победы до железнодорожного вокзала будут осуществлять движение по улицам Советской и Вокзальной в прямом и обратном направлении.

Маршруты №8, №8а и №19, выполняя рейсы до ж/д вокзала, будут следовать по улицам Советской и Вокзальной, от остановки «Вокзал» – по улицам Вокзальная, Бастионная, Гагарина с выездом на Октябрьский проспект и далее по своему маршруту.