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Транспорт / Инфраструктура

С 1 февраля в Пскове изменится схема движения автобусов

20 января 2022 года, 17:43

В связи с проведением капитального ремонта улицы Яна Фабрициуса с 1 февраля в Пскове изменится схема движения ряда автобусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

С 1 февраля в Пскове изменится схема движения автобусов

Фото Андрея Степанова

С 1 февраля городские маршруты №2, №6 и №16 и пригородные маршруты №107, №205 и №207 на участке от площади Победы до железнодорожного вокзала будут осуществлять движение по улицам Советской и Вокзальной в прямом и обратном направлении.

Маршруты №8, №8а и №19, выполняя рейсы до ж/д вокзала, будут следовать по улицам Советской и Вокзальной, от остановки «Вокзал» – по улицам Вокзальная, Бастионная, Гагарина с выездом на Октябрьский проспект и далее по своему маршруту.

С 1 февраля в Пскове изменится схема движения автобусов

ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»

Автобусы, выполняющие рейсы по маршруту №11, будут осуществлять движение по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлении.

С 1 февраля в Пскове для проведения капитального ремонта на улице Яна Фабрициуса вводится временное прекращение движения транспортных средств на участке между улицами Металлистов и Вокзальной.

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