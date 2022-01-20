С 1 февраля участок улицы Яна Фабрициуса в Пскове закроют для движения машин

С 1 февраля 2022 года стартуют подготовительные работы к капитальному ремонту на участке улицы Яна Фабрициуса от улицы Металлистов до улицы Вокзальной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города Пскова. С назначенной даты и до конца текущего года отрезок улицы закроется для движения машин.

Вопросы насчёт капремонта улицы Яна Фабрициуса в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обсудил глава городской администрации Борис Елкин на рабочей встрече.

Перекрытие участка дороги повлияет на движение автобусов. Его организуют по схеме, действующей при реконструкции первого участка улицы. Общественный транспорт будет двигаться в объезд объекта по Октябрьскому проспекту и улице Советской.

Особое внимание Борис Елкин обратил на организацию подхода со стороны фасада к домам №7 и №11 по улице Яна Фабрициуса. Примерно месяц у этих зданий будут заменять сети. На следующей неделе пройдёт рабочая встреча с представителями бизнеса, имеющими помещения в домах.

Также из-за капремонта вдоль проезжей части снесут более 40 деревьев в связи с расширением дорожного полотна до нормативных параметров. На их месте будет появится живая изгородь, а взамен вырубленных деревьев высадят 38 платановидных кленов. По словам Бориса Елкина, сейчас выбираются места для посадки деревьев.

Кроме того, в рамках подготовительных работ подрядная организация разберет бортовой камень, перильное ограждение, проезжую часть и часть тротуаров и приступит к земляным работам. Специалисты займутся переустройством инженерных сетей, устройством наружного освещения, ливневой канализации, заменят светофоры. Подрядчик проведёт капитальный ремонт участков улиц Металлистов, Гагарина и перекрестка с улицей Вокзальной.

Также рабочие полностью заменят дорожную одежду, отремонтируют тротуары,организуют велосипедные дорожки, сделают стоянки, установят «умные» автобусные остановки.

Заказчиком выступило Управлением городского хозяйства администрации города Пскова, подрядной организацией – ООО «Строительная компания «Развитие».

Капремонт должен быть выполнен до 28 ноября 2023 года.

В 2019-2020 годах в рамках нацпроекта была проводилась реконструкция перекрестка улицы Яна Фабрициуса и Гражданской.