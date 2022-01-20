Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

С 1 февраля участок улицы Яна Фабрициуса в Пскове закроют для движения машин

20 января 2022 года, 08:34


С 1 февраля 2022 года стартуют подготовительные работы к капитальному ремонту на участке улицы Яна Фабрициуса от улицы Металлистов до улицы Вокзальной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города Пскова. С назначенной даты и до конца текущего года отрезок улицы закроется для движения машин.

С 1 февраля участок улицы Яна Фабрициуса в Пскове закроют для движения машин

Вопросы насчёт капремонта улицы Яна Фабрициуса в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обсудил глава городской администрации Борис Елкин на рабочей встрече.

Перекрытие участка дороги повлияет на движение автобусов. Его организуют по схеме, действующей при реконструкции первого участка улицы. Общественный транспорт будет двигаться в объезд объекта по Октябрьскому проспекту и улице Советской. 

Особое внимание Борис Елкин обратил на организацию подхода со стороны фасада к домам №7 и №11 по улице Яна Фабрициуса. Примерно месяц у этих зданий будут заменять сети. На следующей неделе пройдёт рабочая встреча с представителями бизнеса, имеющими помещения в домах. 

Также из-за капремонта вдоль проезжей части снесут более 40 деревьев в связи с расширением дорожного полотна до нормативных параметров. На их месте будет появится живая изгородь, а взамен вырубленных деревьев высадят 38 платановидных кленов. По словам Бориса Елкина, сейчас выбираются места для посадки деревьев. 

Кроме того, в рамках подготовительных работ подрядная организация разберет бортовой камень, перильное ограждение, проезжую часть и часть тротуаров и приступит к земляным работам. Специалисты займутся переустройством инженерных сетей, устройством наружного освещения, ливневой канализации, заменят светофоры. Подрядчик проведёт капитальный ремонт участков улиц Металлистов, Гагарина и перекрестка с улицей Вокзальной. 

Также рабочие полностью заменят дорожную одежду, отремонтируют тротуары,организуют велосипедные дорожки, сделают стоянки, установят «умные» автобусные остановки. 

Заказчиком выступило Управлением городского хозяйства администрации города Пскова, подрядной организацией – ООО «Строительная компания «Развитие». 

Капремонт должен быть выполнен до 28 ноября 2023 года. 

В 2019-2020 годах в рамках нацпроекта была проводилась реконструкция перекрестка улицы Яна Фабрициуса и Гражданской.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До 5 градусов мороза похолодает в Псковской области 21 января
С 1 февраля в Пскове изменится схема движения автобусов
Эксперты рекомендуют прививаться перед угрозой омикрона
Строительство газопровода высокого давления завершили в поселке Родина Псковского района
Предпроектное обследование проведут на въезде в Печоры, где планируется круговое движение
Чемпионат России по воздухоплавательному спорту пройдет в Великих Луках в июне
Псковичам рассказали о причине пропажи импортных кормов для животных
Почти 150 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
49 лифтов заменят в Пскове и Великих Луках в 2022 году

Комментарии

Авторизация
No comments
Пустить по кругу

Транспорт / Инфраструктура
20 января 16:22

Пустить по кругу

ДТП с пятью жертвами в Печорах заставило искать способ сдерживания лихачей
Круговое движение предлагается организовать в Печорах на месте ДТП, в котором погибли пять человек

Транспорт / Безопасность
18 января 18:47

Круговое движение предлагается организовать в Печорах на месте ДТП, в котором погибли пять человек
Переходный период

Транспорт / Инфраструктура
18 августа 09:10

Переходный период

Для псковских «зебр» может начаться «светлая полоса»