96,4% составляет собираемость взносов на капремонт в Псковской области

Собираемость взносов на капитальный ремонт в Псковской области составляет 96,4 %. Об этом сообщил руководитель Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 20 января.

Сергей Шарлаев отметил, что этот процент собираемости является очень высоким.

Также он рассказал, что наибольший процент собираемости по капремонту в Новоржевском (118 %), Дновском (112 %) и Локнянском (104 %) районах. Цифры более ста обозначают, что в перечисленных муниципалитетах платили и по старым долгам, пояснил Сергей Шарлаев.

Год назад собираемость взносов на капитальный ремонт в Псковской области составляла 82 %.